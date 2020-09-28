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RTÜK'ten tepki çeken programla ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda tepkiye neden olan televizyon programıyla ilgili, "Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:34
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RTÜK'ten tepki çeken programla ilgili açıklama

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır" denildi.

RTÜK'ün görev başında olduğunu vurgulanan açıklamada "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RTÜK
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