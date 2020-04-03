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RTÜK'ten pandemi yayıncılığı toplantısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 38 yayın kuruluşu yöneticisi ile pandemi yayıncılığına ilişkin, videokonferansla toplantı gerçekleştirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 08:37
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RTÜK'ten pandemi yayıncılığı toplantısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve yardımcıları, ulusal bazda yayın yapan televizyonların genel müdürleri ve yöneticileriyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. RTÜK Başkanı Şahin 'Koronavirüs Salgını Döneminde Yayıncılık' temalı görüşmede, Üst Kurul'un yayınlara ilişkin talep ve beklentilerini dile getirirken, televizyon genel müdürleri ve yayın yöneticileri de RTÜK'ten bazı isteklerde bulundu. Şahin yayıncılara, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması, sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması, vatandaşları spor yapmaya teşvik ederek moral ve motivasyonlarının artırılması, sabah ve öğleden sonra yaşlılara, gençlere ve tüm topluma yönelik spor programlarının yayınlanması gibi önerilerde bulundu.

'UZMANLAR GERÇEKTEN UZMAN OLSUN'

Şahin, ekranlara çıkarılan konukların özenle seçilmesi gerektiği konusunda özel gösterilmesine vurgu yaparak, "Uzmanlar gerçekten uzman olmalı. Geçenlerde izledim bir gazeteci arkadaş sabah Suriye'yi, İdlib'i yorumluyor, öğlen ekonomiyi akşam da sağlığı. Bu böyle olmamalı" dedi.

Yayın yöneticilerinin RTÜK'ten 'uzman veri havuzu' oluşturulması ve kendilerine ulaştırılması talebini olumlu karşılayan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin yer alacağı gerekli çalışmanın yapılacağı sözünü verdi. Salgın döneminde televizyonlara istemeden de olsa Üst Kurul tarafından verilen cezaları hatırlatan Şahin, ekranları kişisel çıkarları için kullananlara fırsat verilmemesini istedi. Şahin şöyle devam etti:

"Kendi PR'ı için, kendi gelecek çıkarı için, kendi bir takım saikleri için koskocaman yüzlerce çalışanı olan bir kanalı zor durumda bırakacak hareketlerde bulunan çalışanlarınızı ve program konuklarınızı lütfen kontrol altına alınız. Çünkü nihayetinde oralarda yüzlerce insan ekmek yiyor, yüzlerce insan emek veriyor, o kanalın değeri belki yüzlerce milyon lira. Sizlere bu noktada daha fazla iş düşüyor. Biz gerçekten cezaları uygularken bile oradaki emekçilerin hakkını zayi etmeyelim diye o kadar dikkat ediyoruz ki. Bu kadar dikkat ettiğimiz noktada sizlerin de dikkat edeceğini düşünüyorum."

'65 YAŞ ÜSTÜ 4 SAAT 7 DAKİKA TELEVİZYON İZLİYOR'

Salgında en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ayrı bir yer ayıran Şahin, normal zamanlarda 65 yaş üstü vatandaşların günlük ortalama 4 saat 7 dakika televizyon izlediğini, bu oranın sokağa çıkma yasağıyla çok daha arttığına dikkat çekti. Şahin, yayınlarda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan önlemlerin onların korunmasının amaçladığının vurgulanmasını, bu bağlamda yapılan haberlerde pozitif, bütünleştirici bir üslup tercih edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RTÜKPandemiSalgınHastalıkCovid19Koronavirüs
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