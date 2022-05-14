Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli ilk uçak indi

RİZE - Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na açılış töreni öncesi THY’ye ait ilk tarifeli ‘Rize Artvin’ adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete girecek Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açılış öncesi İstanbul’dan saat 08.30’da havalanan THY’ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine ‘Rize-Artvin’ yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi. Rize semalarından geçerek inişini başarıyla tamamlayan yolcu uçağı, aprona yanaştı. İnişle birlikte havalimanı tarihinde ilk tarifeli uçak inişi de gerçekleştirilmiş oldu. İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi.

İLK UÇAĞIN İNİŞİNİ ÇAY BAHÇELERİNDEN İZLEDİLER



Rize-Artvin Havalimanı'nda, ilk tarifeli uçağın inişinin heyecanı yaşandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkarak ilk uçağın inişini heyecanla izledi.



Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yaptığı havalimanındaki sahnede Karadenizli sanatçılar, konser verdi. Havalimanı pistini gören tepelerdeki çay bahçelerine çıkan vatandaşlar, THY'ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine 'Rize-Artvin' yazılı tarifeli uçağın ilk inişini büyük bir heyecanla izleyenler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.



Çok sevinçli olduklarını anlatan Meryem Kazancı, "Biz burada eskiden yüzerdik. Pistin olduğu yerde kayalarımız vardı. Çok mutluyuz ama aynı zamanda hüzünlüyüz. Havalimanından dolayı çok sevinçliyiz" dedi.



Ayşe Naiboğlu, "Eskiden İstanbul'a gitmek çok zordu. Şimdi kapı dibimizde havalimanı var. Kızım evlendi İstanbul'a gitti. Ben kolayca gideceğim, oda kolayca gelecek" diye konuştu.



Hüseyin Çerman, "Ben buraya bir kaç gün önce geldim. Önceden bu alanı keşfettim. Bugün öyle geldik. Buradan havalimanını izlemek çok güzel. Çok duygulandım. Devletimizden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.



Ayşegül Gündoğan, havalimanının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Biz burada doğduk büyüdük. Biraz üzgünüz. Burası çok güzel bir sahildi. Eskiden burada yüzerdik. Ama havalimanı yapıldığı için de çok mutlu ve heyecanlıyız" dedi.