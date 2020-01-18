Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

RAHŞAN ECEVİT'İN ÖLÜMÜ KKTC'DE DE ÜZÜNTÜ YARATTI

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in hayatını kaybetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) üzüntüye neden oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ecevit’in ölümü ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in hayat arkadaşı, yoldaşı Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)

KILIÇDAROĞLU: RAHŞAN ECEVİT'İ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum'' ifadelerini kullandı.

AKSAKAL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Aksakal açıklamasında, "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.