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Protokol ve halk, 13 kilometrelik tarihi antik yolu yürüdü

Antalya'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, antik Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü Olympos Antik Kenti'nde sona erdi.

Protokol ve halk, 13 kilometrelik tarihi antik yolu yürüdü

Antalya'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, antik Likya Yolu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü Olympos Antik Kenti'nde sona erdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:50
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Protokol ve halk, 13 kilometrelik tarihi antik yolu yürüdü

ANTALYA - Likya Yolu'nun 13 kilometrelik Ulupınar-Yanartaş-Çıralı-Olympos etabında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Halil İnal, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Kemer-Fethiye arasında 500 kilometrenin üzerinde uzunluğu sahip Likya Yolu'nun Ulupınar-Yanartaş-Çıralı-Olympos etabındaki 13 kilometrelik etabında gerçekleşti. Yürüyüş öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, Turizm Haftası'nı bu sene farklı etkinliklerle kutlamaya, kentte bir hava yaratmaya, farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Antalya'da turizmi çeşitlendirme faaliyetlerinden birinin bu doğa yürüyüşleri olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Antalya'nın deniz-kum-güneş üçlüsünün dışında çok önemli özellikleri ve değerleri içinde barındırdığını, bunları da çok fazla bilmediğimizi, kullanmadığımızı düşünüyorum. Özelikle Antalyalılar olarak çok fazla kullanmadığımızı düşünüyoruz" dedi.

540 KİLOMETRE İLE EN UZUN YÜRÜYÜŞ ROTASI

Antik Likya Yolu'nun Antalya'nın Kemer ilçesinden başlayıp Muğla'nın Fethiye ilçesine kadar devam eden, en uzun yürüyüş rotalarından biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

“540 kilometreye varan bir mesafe, üzerinde onlarca antik şehir ve antik tiyatronun bulunduğu, muhteşem bir doğa. Artık insanlar tatilde bir otelde 15 gün yiyip-içip güneşlenip gitmek istemiyor. İnsanlar, kültürle, doğayla, astronomiyle buluşmak istiyor. Artık bu artan nesli biz gelecekte sadece otellerimizde 15 gün tutamayız. Onun için elimizde bulunan bu ve benzeri değerleri mutlaka insanlığın istifadesine sunmamız lazım. Öncelikle biz bileceğiz, sahipleneceğiz, koruyacağız ve gelenlere de bunları takdim edeceğiz. Biz bilmez, sahiplenmez ve korumazsak zaten gelenlere de sunma şansımız olmaz."

'LİKYA, SADECE YÜRÜYÜŞ YOLU DEĞİLDİR'

Myra Antik Kenti başta olmak üzere Likya bölgesindeki kazı çalışmaları ve araştırmalarıyla tanınan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nevzat Çevik de yolların insanları, toplumları, kültürleri birbirine bağladığını, ortak çizgide buluşturduğuna dikkati çekerek, “Bu sadece bir yol yürüyüşü değildir. İnsanların aynı ortak hedefte buluşma ve anlaşma ağı kurma eylemidir. Kültürlerarası diyalog içinde şenlikli bir kurgudur. Dileğimiz, Likya Yolu'nun UNESCO tarafından onaylanması, yasal zemine tam oturtulması, Avrupa'da benzeri rotaların işletme ve koruma-kullanma düzeyine yükseltilmesidir" dedi.

YANARTAŞ-ÇIRALI VE OLYMPOS

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı doğa yürüyüşüne Ulupınar'dan başlandı. Patika şeklindeki antik yoldan bir tepeyi aşan yürüyüş grubu, Çıralı'da binlerce yıldır sönmeyen ateşin bulunduğu Yanartaş'a geldi. Yanartaş'taki molada yan flüt müzik dinletisinin ardından grup, Çıralı sahiline indi. Katılımcılar sahilde yürüyerek Olympos Antik Kenti'ne geldi. Antik kent ziyaretinin ardından etkinlik mini konserle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turizm HaftasıAntalya
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