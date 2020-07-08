Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ELİ AYAĞI OLUYOR: SİNEM IRGAT 
ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ELİ AYAĞI...
Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva
Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva
Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak
Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan...
Butik otellerde, organik tatil
Butik otellerde, organik tatil
Triatlondan gemi modelciliğine
Triatlondan gemi modelciliğine
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da 1 Temmuz'dan itibaren 3.7 büyüklüğüne varan depremlerin diri fay haritasına çizilmemiş faylardan kaynaklandığını belirtti. Bir bütün olarak kırıldıklarında 6 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek bu fayların da haritaya işlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "En son 2011 yılında hazırlanan Türkiye'deki diri fay haritası acilen güncellenmeli" dedi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:17
0 Okunma
Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye diri fay haritası acilen güncellenmeli
Manisa'da deprem beklenmeyen faylarda 1 Temmuz'dan itibaren 3.7 büyüklüğüne varan depremler olmaya başladığını anlatan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin Türkiye diri fay haritasında çizilmemiş faylar üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Bölgedeki sismik kaynağın yaklaşık 10 kat arttığını kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Manisa depremlerinin İzmir'e doğru göçü devam ediyor. 22 Ocak'ta Akhisar'da başlayan deprem fırtınası 5 aylık bir sürede 6 binin üzerinde artçı deprem ürettikten sonra 26 Haziran'da 5.5 büyüklüğündeki Gölmarmara depremiyle güneye doğru göç etmişti. Burada Ozanca fayı ve Gölmarmara fayı tarafından üretilen 5.5 büyüklüğündeki ana şok ve artçı depremlerden sonra 1 Temmuz'dan itibaren Manisa fayı ucundaki tali faylar tetiklendi. Çobanisa güneyinde 1 Temmuz'dan itibaren oluşan ve büyüklüğü 3.7'ye varan depremler diri fay sınıfında değerlendirilmeyen ve deprem beklenmeyen faylar üzerinde gerçekleşmektedir. Manisa fayının doğu ucundaki yükselen blokta yer alan bu faylar Sancaklıkayadibi ve Sancaklıbozkoy fayı olarak bilinir. 10 kilometre uzunluğunda olan bu faylar bir bütün olarak kırıldığında 6 büyüklüğündeki depremlere neden olabilirler. Bu nedenle Manisa fayı doğu ucunda gerçekleşen bu depremlerin dikkatlice izlenmesinde yarar vardır" dedi.

FAY SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'deki fay haritasının son olarak 2011 yılında çizildiğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu haritaların 10 yıl arayla yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bilimsel çalışmalarla birlikte sürekli yeni faylar çizildiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, yeni fayların yeni deprem ürettiğini belirterek, "Yeni fayları çizip deprem tehlike analizinde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de resmi anlamda 485 tane fay var. Fakat son 10 yılda belki de 100'ün üzerinde fay eklendi. Denizdeki faylar da bu haritaya ekli değil. Hepsini eklediğimizde Türkiye'de yaklaşık bin fay olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Fayı olmayan illerin deprem açısından daha şanslı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, yerleşim yerlerinin üzerinden fay geçmesi halinde riskin arttığını belirtti. 1 Temmuz'da depreme neden olan fayın 6 büyüklüğünde bir sarsıntı üretmesi halinde Manisa'nın da İzmir'in de olumsuz etkileneceğini anlatan Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

"Bu fay aynı zamanda çok büyük Manisa fayına bağlı. Geçmişte çok önemli bulunmayıp çizilmemiş olabilir ama şu anda deprem üretme potansiyeli olduğu ortaya çıktı. Uzunluğu da biliniyor. Haritaya işlemek gerekir. Devlet yetkilileri harekete geçmeli. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Daire Başkanlığı ve üniversiteler birleşerek çalışmalı. Türkiye'de yaklaşık 50 kişi bu fayları çizip haritalara geçirtebilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dokuz Eylül ÜniversitesiProf.Dr. Hasan SözbilirDepremFay Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
43 bin sürücüye ceza
43 bin sürücüye ceza
Fuhuşun şifresi: Makarna istiyorum
Fuhuşun şifresi: Makarna istiyorum
Pandemide satışlar yüzde 400 arttı
Pandemide satışlar yüzde 400 arttı
Türkiye'nin en yaşlı şimşir ormanlarından iyi haber
Türkiye'nin en yaşlı şimşir ormanlarından iyi haber
Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"
Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız"
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı