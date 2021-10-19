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Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

19 Ekim 2021 Salı 15:42
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Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

İSTANBUL - Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören, yarın, saat 13.00’te, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak.
 

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ikinci tören ise 21 Ekim Perşembe günü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, saat 11.00’de düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Orhan Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Eskişehir’de, 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda tamamlayan Prof. Dr. Oğuz, daha sonra Fransa’ya gitti. Paris’teki Sorbone Üniversitesi’nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan’ın Kabil Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir’den Eskişehir’e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurdu.

Toplam 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı’ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM’ye giren Oğuz, Demirel Kabinesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz’un bakanlığı 12 Mart 1971 tarihinde tamamlandı. Bundan sonraki hizmetlerini parlamentoda 1977 yılına kadar sürdüren Oğuz, 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı’na seçildi. 1982 yılında İİTİ Akademisi Marmara Üniversitesi’ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi’ne dönüştü. Marmara Üniversitesi’nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz’a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Oğuz’a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Legion D’honneur nişanı taltif edildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli, iki çocuk, iki torun ve bir torun çocuğu sahibiydi.

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2021 15:51
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Orhan Oğuz Hayatını Kaybetti
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