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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi

REKTÖR atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi

REKTÖR atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

18 Ocak 2019 Cuma 09:54
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na rektörlük görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Kararla Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. 

Atamaların tamamı şu şekilde:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi,

Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman,

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,

MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin

Ayrıca, YÖK üyeliğine Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nihat HatipoğluGaziantepRektörGaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
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