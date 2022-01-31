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Polat Şenol Kimdir ?

31 Ocak 2022 Pazartesi 13:41
Polat Şenol Kimdir ?

Haber: Aslan Sayım

Polat Şenol (d.1982 , Almanya) Türk Prodüktör, Yapımcı.

1982 yılında Almanya’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Türkiye’de, Üniversiteyi ise Almanya okudu. 

Almanya’da Avrupa’nın en büyük dağıtımcısı olan babası Mustafa Şenol’un yanında çalışmaya başladı.  belirli bir tecrübeye sahip olduktan sonra yurtdışında prodüktörlük eğitimi aldı ve daha sonra Dinç Müzik Yapım şirketinde yapımcı koltuğuna geçti.

Cüneyt Yalmaz, Tuğba Başaran, Ayça Bingöl, Yener Kızılkaya, Cankan , Melisa Şirin, Bahar Ateş , Osean, Seda Aksakal, Mert Ayman, Tarık Keskin, Halil Vergin ,Ebru Polat, Dj Akman ,Rabia Karataş, Ecem Eken, Tuncay Dilekçi, Ebru Ünal, Ersen Aslan, İlkim Aydın, Meral Büşra Nur Doğan, Çağla Horlar ve daha nice isimleri müzik piyasasına kazandırdı.

1 kız çocuğu babası olan Polat Şenol, Küçük yaşta müzik eğitimine özen ile yetiştirilen yeğeni Uras Şenol varisi olarak göstermektedir. Babası Mustafa Şenol’un kurduğu dağıtım ağını eksiksiz bir şekilde devam ettirerek gerek Türkiye ve Avrupa’da sektörün öncülerinden olan Dinç Müzik Yapım etiketiyle sanatçı yapımcılığı ve prodüktörlüğü yapmaya devam etmektedir. Dinç Müzik, 1989 yılında yapımcı ve dağıtımcı Mustafa Şenol tarafından kuruldu. Kurduğu dağıtım ağı ile Uluslararası ihracatta Türkiye’nin en büyük müzik dağıtımcısı oldu. Avrupa’nın neredeyse her noktasında kendi bünyesinden çıkan ve dağıtımcısı olduğu albümlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdi. Uluslararası kültür paylaşımının baş aktörlerinden biri oldu. Gelişen teknoloji ve dijital müzik sistemine entegrasyonu ile uğraşmakla beraber şarkılarını ve sesini tüm dünyaya duyurmak isteyen sanatçılar için dijital satış mağazaları ile anlaşmalar yaparak ulusal ve uluslararası dijital platformlarla faaliyetlerine devam etmektedir. Geniş bir müzik kataloğuna sahip, dijital pazarda da önemli aktörlerden biri olan Dinç Müzik, Sanatçılarının dijital ortamda küresel olarak dijital dağıtımını sağlamakta ve pazarlamasını yürütmektedir. Fiziksel olarak da bünyesinde bulundurduğu dağıtım ekibi ile ürünlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

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Polat Şenol Kimdir
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