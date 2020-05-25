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PLATFORM SÖKÜLDÜ, GEMİ LİMANDAN AYRILDI

KARADENİZ'DE görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları tamamlandı. Sökülen platform bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Bu arada söküm işlemleri için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nında bulunan Fatih sondaj gemisi de hareket ederek, Ahırkapı açıklarına demirledi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38
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PLATFORM SÖKÜLDÜ, GEMİ LİMANDAN AYRILDI

BOĞAZ KÖPRÜLERİNİN ALTINDAN GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi planlanmıştı. Haydarpaşa Limanı'nda bağlı olan geminin yanına getirilerek kurulan geminin üzerindeki platform söküm çalışmaları bir süredir dev vinç yardımıyla devam ediyordu.

PLATFORM SÖKÜLDÜ, GEMİ LİMANDAN AYRILDI

Bugün itibariyle çalışmalarda sona gelinirken, geminin platformu sökülerek bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Platformun sökülmesinin ardından Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi, Ahırkapı açıklarında karadan yaklaşık 2 buçuk kilometre açıkta demirledi. Gemide şu anda Karadeniz seferi öncesinde son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. Öte yandan bir mavnaya yerleştirilen Fatih sondaj gemisinin platformunun da römorkörlerle çekilerek boğazdan geçirileceği ve Trabzon Limanı'nda çalışmalar öncesinde tekrar gemiye montajının yapılacağı belirtildi.

Fatih sondaj gemisi önümüzdeki günlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Geminin Karadeniz'de lojistik merkez olarak Trabzon Limanı'nı kullanacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiKaradenizGemi
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