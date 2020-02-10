PLANIN TEMELLERİ BURADA ATILDI: PRİENE

MURAT AK, Cemile DÜKEN

Plan dediğimiz olgunun şehircilikte ilk temellerinin atıldığı bir destinasyon. Planlı yerleşimin ilk örneklerinden biri. Adeta planlı şehircilikte mihenk taşı. 12 tarihi İon kentinden biri. Her ne kadar siyasal gücü zayıf olsa da 3 adet giriş kapısıyla, yaklaşık 2,5 km.lik bir alanı kaplayan sur hattıyla, devrinde büyük önem taşıyan limanıyla, yaklaşık 6500 kişilik muhteşem tiyatrosuyla ve tiyatrosunun hemen ön kısmında yer alan v.i.p. mermer koltuklarıyla, dünyanın 7 harikasından biri Halikarnas Mosseleionu ve antik dünyanın önemli şehri Didim’deki Apollon Tapınağı’nın da mimarı Pytheos’un inşa ettiği kentin en yüksek noktasındaki Apollon Tapınağı ile gizemli medeniyet şehri Priene’ye hoşgeldiniz.

BEŞERİ HARİKASI PRİENE

Mykale Dağı’nın eteklerine kurulan Priene Antik Kenti, şimdilerde Aydın’ın Söke ilçesinin Güllübahçe Belediyesi’nde bulunmaktadır. İlk planlı şehir olarak adlandırılan Priene, Söke ilçesine yaklaşık 15 km uzaklıkta ve yaklaşık 10 dakika mesafededir. Gelin hep birlikte bu muhteşem antik kenti Priene’yi gezelim.

PRİENE ANTİK KENTİ’NİN TARİHİ

Milattan önce 1200’lü yıllarda İyonlar tarafından kurulan Priene Antik Kenti, çok sert yamaçlarda kurulduğu için oldukça güvenli bir kenttir. Bu bakımından düşmandan korunmak için bölgenin stratejik bir bölge olduğu düşünülmüştür.

PRİENE’DE DENİZCİLİK

Priene Antik Kenti’nin kurulduğu yıllar içerisinde bölge, deniz kenarında olduğu için antik kentte denizciliğin oldukça gelişmiş olduğu görülmektedir. Nitekim Priene Antik Kenti’nin Büyük Menderes Ovasında artık kaybolmuş olan Naulokhos adında büyük bir limanı bulunmaktaymış.

PRİENE’NİN YOK OLUŞU

Milattan sonra 2. yüzyılda B. Menderes nehrinin alüvyonlarla Priene Limanı’nı doldurması sonucunda Priene, denizden uzaklaşmıştır. Bu nedenle giderek önemini yitiren Priene şehri, Bizanslılar tarafından terk edilmiştir. Ancak gördüğünüz gibi antik kentin kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.

ATHENA POLİAS TAPINAĞI

Priene’nin önemli merkezlerinden biri olan Athena Polias Tapınağı, tüm dünyaca bilinen aynı zamanda Bodrum’da bulunan Halikarnas Mozolesi’nin de mimarı Mimar Pytheos tarafından inşa edilmiştir. Sütunlarla inşa edilen tapınakta dayanıklı taşlar kullanıldığı için Athena Polias Tapınağı bozulmadan az hasarla günümüze kadar gelebilmiştir. Athena Polias Tapınağı, gerçekten görülmeye değerdir. Tapınağın içerisinde sözde Yunan tanrılarına ait heykellerde bulunmaktadır. Kentin zirvesinde dimdik ayakta kalmış olan Athena Polias Tapınağı muhteşem bir güzelliktedir.

PRİENE ANTİK KENTİ’NİN TİYATROSU

Tıpkı kast sistemine göre sıralanmış oturma alanlarıyla Priene Tiyatrosu oldukça büyüktür. Yaklaşık 6500 kişilik kapasitesi olan antik tiyatro, MÖ 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehirde tiyatro bulunması kentte sanata önem verildiğine dair önemli bir bulgudur.

PRİENE ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Priene Antik Kenti’ne Müzekart ile giriş yapılabiliyor. Eğer kartınız yoksa giriş ücreti ödemek zorundasınız. Giriş saatleri ise yaz sezonunda sabah 08.30 akşam 19.00 iken kış sezonunda sabah 08.30 akşam 17.00’dir. Bunları göz önünde bulundurarak gelmenizi tavsiye ederim.

PRİENE ANTİK KENTİ NEREDE?

Sizi buram buram tarihi iliklerinize kadar hissettirecek Priene Antik Kenti, Aydın ilinin Söke ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güllübahçe mahallesindedir. Priene Antik Kenti, Söke’ye yaklaşık 15 dakika Aydın merkeze ise 1 saat uzaklıktadır.

PRİENE ANTİK KENTİ’NE NASIL GİDİLİR?

Priene Antik Kenti’ne ulaşmak için öncelikle Söke’ye ardından Güllübahçe’ye ulaşmanız lazım. Güllübahçe’ye ulaştığınızda dolmuştan inip yaklaşık üç yüz metre kadar Priene tabelasını takip ederek yürümeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Söke’de çok sayıda rüzgar gülü bulunuyor. Yani genellikle hava oldukça serin hatta yaz aylarında bile. Bu durumu göz önüne alarak çantanızda ince bir hırka bulundurmanızı tavsiye ederim. İyi eğlenceler.

EŞSİZ BİR SÖKE LEZZETİ: SÖKE PİDESİ

Antik kent yazısı yazdığımın farkındayım ama Söke’ye kadar gelip de meşhur yumurtalı pidesini yemeden gitmek olmaz diye düşünüyorum. Priene’ye gitmeden önce pide lokantalarından birine uğrayıp çıtır hamurlu, kıymalı ve yumurtalı pideden yemeyi sakın ihmal etmeyin. Zira tadı damağınızda kalacaktır eminim. Kilo alırım diye de korkmayın dedim ya 300 metre yürüyeceksiniz ☺ Afiyet olsun.

BU MUHTEŞEM ANTİK KENTE PRİENE’YE YELKEN AÇIN

Evet sevgili gezgin arkadaşlarım üzülerek söylüyorum ki bu gezi yazımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eminim ki şuan Priene’ye gidip her yanı tarih kokan bu eşsiz kenti bir an önce gezmek ve fotoğraflamak istiyorsunuz. Ne duruyorsunuz çantanızı hazırlayıp çıkın yola. Huzurla, keyifle, sevinçle, en önemlisi hep Murat Ak Seyahat’le kalın…

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