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PKK/PYD kampından kaçan DEAŞ'lı 2 kadın sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çocukları ile birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın, güvenlik güçlerince yakalandı. Kadınlar tutuklanırken, çocuklar annelerinin ailelerine teslim edildi.

PKK/PYD kampından kaçan DEAŞ'lı 2 kadın sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çocukları ile birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın, güvenlik güçlerince yakalandı. Kadınlar tutuklanırken, çocuklar annelerinin ailelerine teslim edildi.

21 Mayıs 2019 Salı 15:46
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PKK/PYD kampından kaçan DEAŞ'lı 2 kadın sınırda yakalandı

ŞANLIURFA - Canan Barlas (19) ve Betül Şener (18), Suriye'de DEAŞ mensubu teröristler ile evlenip, örgüte katıldı. Her ikisinin de 2'şer çocuğu oldu. Eşleri tutuklanarak, Rakka kentindeki cezaevine konulduktan sonra çocuklarıyla birlikte PKK/PYD'li teröristler tarafından kurulan kamplarda tutulan kadınlar, buradan kaçtı. Beraberlerine çocuklarını da alıp, yasadışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan Canan Barlas ve Betül Şener, güvenlik güçlerince yakalandı.

Kadınlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, çocuklar annelerinin ailelerine teslim edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Betül Şener ve Canan Barlas, mahkemece tutuklandı.

DHA

Son Güncelleme: 21.05.2019 08:52
Anahtar Kelimeler:
KadınDeaşPKK/PYD Kampı
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