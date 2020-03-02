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PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonda 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, teröristlere malzeme temin ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:30
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PKK'ya malzeme sağlayan 8 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 80 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında 'Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş İlker Düzova' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı, 10 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, kumanda, dürbün, akü, güneş paneli, 116 pil, 30 metre elektrik kablosu, 30 mermi ve çeşitli yaşam malzemelere ele geçirildi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya malzeme temin ettikleri tespit edilen H.Ö., Y.B., M.A., S.D., N.S., H.A., Z.D. ve N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SAVUR'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde 26 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, haklarında daha önceden yardım ve yataklıktan suç kaydı bulunan E.S. ve Ö.S. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan iki şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörTeröristOperasyonKapan1JandarmaPolisMardin
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