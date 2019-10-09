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PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:41
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PKK'ya bir günde darbe üstüne darbe

Gün içinde düzenlenen operasyonlarda, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıJandarmaTerörTeröristPKK
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