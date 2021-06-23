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Pet Festivali Dünya ve Türkiye’de Bir İlke İmza Atacak!

PATİLİ DOSTLARLA CEYLAN ERTEM KONSERİ İZLEMEYE HAZIR MISINIZ?

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:33
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Pet Festivali Dünya ve Türkiye’de Bir İlke İmza Atacak!

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

“Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yer alan İstanbul’un ilk açık hava kültür ve sanat yeri 'Yeni Bir Yaşam' (YBY) etkinlik alanında 25-26 Haziran'da gerçekleşecek Pet Festivali, dünya ve Türkiye’de bir ilke imza atacak. Çarpıcı sesi ve farklı türlerden seçkisiyle Ceylan Ertem, festivalin kapanış konserinde müzikseverler ve sevimli ev hayvanlarına çok özel bir konser verecek… 

Hayvanlara karşı duyarlılığı ve hayvan sevgisini arttırmak, onlarla birlikte yaşama bilincini geliştirmek amacıyla yola çıkan Pet Festivali, “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yer alan İstanbul’un ilk açık hava kültür ve sanat yeri 'Yeni Bir Yaşam' (YBY) etkinlik alanında 25-26 Haziran'da gerçekleşecek.  

Pet Festivali’nin kapanış gecesinde çarpıcı sesi, özel yorumu ve pek çok farklı türden seçkisiyle Ceylan Ertem sahne alacak. Pandemi yüzünden sahnelerden uzak kalan, aynı zamanda çok iyi bir hayvansever olan Ceylan Ertem bu konserle uzun bir aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla da bir araya gelmiş olacak… 

Konserin bir ilginç özelliği ise evlerimizin sevimli varlıkları, can dostlarımız ev hayvanlarının da bu konseri sahipleriyle birlikte izleyebilecek olması. Dünyada eşine az rastlanacak, Türkiye’de ise ilk kez gerçekleşecek konsere tüm konuklar evlerinde besledikleri evcil hayvanlarıyla beraber katılabilecek, pati dostu bu konseri keyifle izleyebilecek…

Evlerimizin sevimli varlıklarının birçok ticari işletmeye kabul edilmediği, apartman kültüründe tartışma konusu yapıldığı düşünüldüğünde bu kadar geniş katılımlı bir pati sever konser tüm Türkiye’ye yeni bir perspektif sunacak… 

Ceylan Ertem’in büyülü sesini dinleyen hayvanseverler hem harika bir konser deneyimi yaşayacak hem de Türkiye’de yeni bir başlangıca imza atmış olacak… Bu konser sonrasında ticari işletmeler patili dostlarımıza farklı bir gözle bakacak…  

HAYVANSEVERLER VE PATİLİ DOSTLAR

FESTİVALDE HEP BİRLİKTE EĞLENECEK!

Can dostlarımız olan kedi-köpek ve tüm ev hayvanlarının sahipleriyle hep birlikte iyi vakit geçirip eğleneceği ve çok özel deneyimler yaşayacağı Pet Festivali boyunca birçok eğlenceli etkinlik de konukları bekliyor olacak. 

Patili dostların YBY etkinlik alanında özgürce dolaşabileceği, özel alanlarda yeni arkadaşlar edinebileceği ve tüm ihtiyaçlarını giderebileceği Pet Festivali’nde evcil ev hayvanları sektörünün önde gelen firmaları da stant açacak. 

Konserler, çeşitli yarışmalar, seminerler, şovlar, söyleşiler, workshop ve farklı atölye çalışmalarıyla dopdolu bir içerik sunan Pet Festivali’nde ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi hayvan dostlarımız ve barınaklar için mama ve bağış yardımları da toplanacak. 

Festivalin konuşmacıları: 

Atila Akbıyık

Erkut Gören

Prof.Dr. Ebru Yalçın

Dr. Efe Onur

Dr. Ebru Akbaş

Erkan Morgül

Emre Erdoğru

Dr. Haluk Ömer

Dr. İlker Kaynak

Prof.Dr. Kürşat Özer

Dr. Müjgan Çevik Aksay

Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ

Detayli bilgi ve program için:

www.petfestivali.com

@petfestivalicom

Önce Vatan Gazetesi

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