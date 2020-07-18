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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen PKK'ya ait 5 bölmeli mağara ve sığınıklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:59
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti. Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKaplan OperasyonuMSBPKKTerörOperasyonKuzey IrakIrak
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