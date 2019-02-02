Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Barış Manço İzmir'de konserle anıldı
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
AVM'ye sömestir bereketi
AVM'ye sömestir bereketi
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Lazer epilasyon uyarısı
Lazer epilasyon uyarısı

Parke fabrikası işçileri eylem yaptı

5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı

Parke fabrikası işçileri eylem yaptı

5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:14
0 Okunma
Parke fabrikası işçileri eylem yaptı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindekiparke fabrikasının işçileri, 5 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

Kartepe Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan parke fabrikasının önünde aileleri ile birlikte toplanan işçiler ücretlerini alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde, fabrika işçileri adına konuşan işçi Adnan Torun, "Bu zamana kadar maaşlarımızı hep eksik alıyorduk. Son 5 aydır da hiç alamıyoruz. 5 aydır bize verilen vaatlere güvendiğimiz için bekledik. Hep, 'Bugün olacak, yarın olacak' diye bu maaş işi ötelendi. Dün bile bize, 'Ayın 15'i, 20'si gibi maaşlar yatırılacak' dediler. İşten çıkmak istediğimizde ise bize 3'üncü maddeden çıkış veriyorlar. 'Sen kendin istifa ettin, biz seni çıkartmadık' diyerek bizi mağdur ediyorlar" dedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adnan Torun, "Buradaki insanların yaş ortalaması 40 ile 49 arasında. Bu insanlar dışarı çıktıklarında hepsi vasıfsız eleman olacak. Hepsi burada 20 senedir çalışan arkadaşlarımız. Biz en azından işsizlik maaşı alarak onunla geçinmek istiyoruz. Ama 3'üncü maddeden çıkış verdiği için işsizlik maaşı almamızı da engelliyorlar. Burada bizim mağduriyetimizin giderilmesi için bir şeyler yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
EylemIşçilerParke Fabrikası Işçileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurdağı'nda yol çöktü
Nurdağı'nda yol çöktü
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
HAVADA İMHA EDİLDİ
HAVADA İMHA EDİLDİ
MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ
MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ
Akaryakıt istasyonlarında ‘self servis’ dönemi başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında ‘self servis’ dönemi başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ