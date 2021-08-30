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Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:19
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Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı

DENİZLİ - Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, sıcak hava balonları Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gökyüzünde süzüldü.

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan Pamukkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Pamukkale'de sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sepetlerine Türk bayrağı takarak havalandı. Büyük Zafer'in 99'ncu yıl dönümü nedeniyle turistlere de Türk bayrakları dağıtıldı. Balon şirketi çalışanları da giydikleri ay yıldızlı tişörtle bayram coşkusunu yaşadı. Turistler, güneşin doğuşunu, Pamukkale'nin seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde karşıladı. Sazlık mevkiinden havalanan balonlar, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından yere indi.

Bir balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu önemli gün nedeniyle bugünkü uçuşlarımızı Türk bayraklarıyla yapıyoruz. Travertenleri, Türk bayraklarıyla buluşturduk. Turistler, balon uçuşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale'yi yüksekten görmek çok güzel. Bu deneyimi yaşayanlar çok mutlu oluyor. Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti üzerinde, gün doğumu manzarasını da izleme şansı yakalıyorlar" diye konuştu.

İrlanda'dan tatil için Pamukkale'ye gelen ve balon uçuşuna katılan Gary Anderson ise, "Uçuşumuz çok güzel geçti. Herkes bunu mutlaka denemeli. Gün doğumu manzarası harikaydı. Pamukkale'yi çok beğendim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Kültür Mirası ListesiDenizliSıcak Hava Balonları
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