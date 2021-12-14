Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,136.49
ALTIN
816.56
DOLAR
14.20
STERLİN
18.78
EURO
16.02
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
Haliç Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Haliç Üniversitesi Akademik Personel...
7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
7 Öğretim ve Araştırma...
15 adet işçi istihdam edecek
15 adet işçi istihdam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Palandöken ile Konaklı kayak merkezleri birleşiyor

14 Aralık 2021 Salı 09:55
2 Okunma
Palandöken ile Konaklı kayak merkezleri birleşiyor

ERZURUM - Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerinin birleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Kuş uçuşu 9 kilometre olan kayak merkezleri, 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere 4 liftle birleştirilirken, yeni pistler oluşturulacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Meteoroloji'nin vereceği rapora göre, her iki kayak merkezini de birleştirme çalışmasını başlatacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 1'i 12 kilometre olmak üzere çeşitli uzunluklardaki 24 pistinde aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken Kayak Merkezi ile aynı anda 14 bin kişinin kayak yapabildiği 16 pisti bulanan Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştirmek için çalışma başlattı.

Kara yolu ile birbirlerine 25 kilometre uzaklıkta olan 2 kayak merkezini buluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalara, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 2-3 yıl sürecek araştırmaları yön verecek. Kuş uçuşu 9 kilometre olan 2 kayak merkezi arasında kurulan istasyonlarla rüzgarın yönü, kar kalınlığı, nem ve sıcaklık belirlenip, çalışmalara başlanacak.

SUNİ KAR TESİSLERİ KURULACAK

Palandöken'in Ejder Tepesi'nden Konaklı'ya kadar ulaşım 2 gidiş- 2 dönüş olmak üzere kurulacak 4 liftle sağlanacak. Dağın uygun bölümlerine sosyal tesisler kurulacak. Bölgede belirlenen alanlara sulama göletleri ve suni kar tesisleri kurulacak. Çalışmalar ile yeni pistler, kayakseverlerin hizmetine sunulacak. Bölgenin ekosistemini bozmadan uygulanacak proje, 3-4 yıl sürecek araştırma sonucunda başlayacak. 

'EKOSİSTEME UYGUN YAPILACAK'

Palandöken ve Konaklı'yı birleştirme çalışmalarına geçen yıl başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmaya başladık. Öncelikle bölgenin hakim rüzgar, kar, nem ve sıcaklığıyla ilgili bir araştırma yapılacak. Geçen yıl başladığımız çalışma devam ediyor. Bölgeyi 3-4 yıl boyunca takip edeceğiz daha sonra Meteoroloji'nin vereceği rapora göre, her iki kayak merkezini de birleştirme çalışmasını başlatacağız. Bölgemize gelen profesyonel kayakçılar, yeni pistler istiyordu. Biz de her iki kayak merkezini birleştirme kararı aldık ancak bunu rastgele bir şekilde değil ekosistemi takip ederek yön tespitlerini yapacağız. 2 kayak merkezi arasında oluşturacağımız yeni pistler ile bölge çok daha verimli kullanılabilir bir konumda olacak" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2021 10:00
Anahtar Kelimeler:
PalandökenKonaklıKayak Merkezleri Birleşiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İklim değişikliğinin en şiddetlisi Akdeniz Havzası’nda yaşanacak”
“İklim değişikliğinin en şiddetlisi Akdeniz Havzası’nda yaşanacak”
"2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını 130 milyon tona indirmek"
"2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını 130 milyon tona indirmek"
Bulgarlar akın etti, Edirne'de yılbaşına kadar otellerde boş oda kalmadı
Bulgarlar akın etti, Edirne'de yılbaşına kadar otellerde boş oda kalmadı
Ardahan’da Sibirya soğukları: Göle eksi 23,4
Ardahan’da Sibirya soğukları: Göle eksi 23,4
'Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, hamsiyi ortak denetlemeli'
'Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, hamsiyi ortak denetlemeli'
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
'Büyük Manavgat yangını' davasında tutuklu sanığa tahliye
'Büyük Manavgat yangını' davasında tutuklu sanığa tahliye
REKLAM VE MEDYA YATIRIMI 1’E 19.4 KAZANDIRIYOR
REKLAM VE MEDYA YATIRIMI 1’E 19.4 KAZANDIRIYOR
Azerbaycan’dan Afrikaya uzanan yardım eli
Azerbaycan’dan Afrikaya uzanan yardım eli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma