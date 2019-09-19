Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100387
ALTIN
275.259
DOLAR
5.6976
STERLİN
7.1113
EURO
6.2988
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö. 2 binden itibaren Türkler var
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö....
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter 8 21 Eylül de Ortaköy Feriye de
Son Dakika
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik...
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

Özel harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor. 6 ay süren zorlu eğitimde özel harekat polisi adayları, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri, önce şark görevlerini yapıyor, ardından yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda görev alıyor. Özel harekat polisi adaylarının 1 günlük eğitimi görüntülendi.

Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

Özel harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor. 6 ay süren zorlu eğitimde özel harekat polisi adayları, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan özel harekat polisleri, önce şark görevlerini yapıyor, ardından yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda görev alıyor. Özel harekat polisi adaylarının 1 günlük eğitimi görüntülendi.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:04
19 Okunma
Özel harekat polisine, 6 aylık zorlu eğitim

ÇANKIRI - Türkiye'nin koruyucu melekleri, özel harekat polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan özel harekat polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Merkezde şu anda 13'ü kadın yaklaşık 200 özel harekat polisi adayı eğitiliyor. Özel harekat kursiyerleri, her türlü iklim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim görüyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Arazi eğitimleri da alan kursiyerler haritacılık, dağcılık, hayatı idame gibi alanlarda da eğitiliyor. 

TAMAMI GÖNÜLLÜ POLİS

Özel Harekat 2'nci Grup Amiri, özel harekat polislerinin emniyet birimlerinin gönüllü personellerinden oluştuğunu belirterek, "Öncelikle hali hazırda başkanlığımızda çalışan personelimizden gerek emekli olan gerek gazi olan veya başka sebeplerle ayrılan personelimizden boşalan yerlere personel alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden bir duyuru yapılıyor. Gönüllülük esasına göre başvuran arkadaşlarımızdan ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz, ön elemelerden sonra kursumuza kabul edip, eğitimlere başlıyoruz. Kurs esnasında yine gerek kendi feragatleri gerek bizim istediğimiz seviyeye gelemeyen personellerin ilişiğini kesmek suretiyle kursumuza devam ediyoruz" diye konuştu.  

'ÖZEL HAREKAT BİR YAŞAM TARZI'

Özel Harekat 2’inci Grup Amiri, özel harekatın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Biz burada özel harekat yaşam tarzına adapte olacakları eğitimleri veriyoruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda yeterliliklerinin olmasını istiyoruz. Bunlarla alakalı hem ileri seviye atış teknikleri, hem keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlere tabi tutuluyor. Ayrıca arazi eğitimleri veriyoruz" dedi.  

'KADIN KURSİYERLER DE AYNI EĞİTİME TABİ'

Kadın komiser ise kursiyerler arasında 13 kadın bulunduğunu belirterek, "Özel Harekat Başkanlığının düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerde, biliyorsunuz vatan savunmasında görevlendirilecek arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz burada. Dolayısı ile herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin aynı zorlu eğitime tabidir. Eğitimlerimiz ve bu eğitimlere katılacak personelimizin seçmeleri için zorlu parkurlarımız var. Bunları başarıp, kursa katılması uygun görülen 25 kadın personelimiz oldu. Eğitim devamında kendi istekleri ile feragat ya da bizim veya eğitmen arkadaşlarımızın mental ve fiziksel olarak bu kursa, sonrasında da Özel Harekat birimlerinde çalışmasına uygun görülmeyen personelin ilişiğini kesiyoruz. Şu anda da 13 kadın personelimizle eğitimlere devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel Harekat PolisiZorlu Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Pakistanlı, Yunanistan sınırında av tüfeğiyle vuruldu
5 Pakistanlı, Yunanistan sınırında av tüfeğiyle vuruldu
Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı
Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı
Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı
Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Diyarbakır'da dev operasyon
Diyarbakır'da dev operasyon
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu
Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek
Diyarbakır'da eylem yapan ailelere Mersin'den destek
Çankırılılar sokakta sabahladı
Çankırılılar sokakta sabahladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans