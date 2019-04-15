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Özel halk otobüsü kazası

Özel halk otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 10 yaralı

Özel halk otobüsü kazası

Özel halk otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 10 yaralı

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:44
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Özel halk otobüsü kazası

ANKARA (DHA) 

Ankara'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Saimekadın Köprüsü'nün altında meydana geldi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, iddiaya göre, Mamak Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs aynı istikamete seyreden belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün camları parçalanırken, otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada, yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yapılan incelemelerin ardından otobüs ve yol temizleme aracı yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 15.04.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
AnkaraOtobüs Kazasıözel Halk Otobüsü
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