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Oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

02 Kasım 2021 Salı 14:59
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Oyuncu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - AKCİĞER kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Semra Dinçer (56) Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Semra DinçerSon Yolculuk
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