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Oyuncu Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

04 Kasım 2022 Cuma 15:32
Oyuncu Rıza Akın, Adana’da son yolculuğa uğurlandı

ADANA - Adana'da, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın (65), düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende veda konuşmasını Türkçe yapan ve gözyaşı döken Akın’ın Japon eşi Miho Shimotashiro, “2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk. Ben her şeyimi kaybettim” dedi.

Uzun yıllar memleketi Adana’da gazeteci ve tiyatrocu olarak çalışan ardından oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren, geçirdiği beyin kanamasıyla kaldırıldığı hastanede 2 Kasım’da hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için memleketi Adana’da tören düzenlendi. Bir dönem basın sorumlusu olarak çalıştığı Seyhan Belediyesi’ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan törene; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Akın’ın tiyatrocu arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Sahneye getirilen Akın’ın tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı ardından emektar oyuncunun hayatını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

‘HER ŞEYİMİ KAYBETTİM’

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Akın’la olan anılarını anlattı. Oyuncu Menderes Samancılar ise kürsüye çıktığında gözyaşı dökerek konuşamayacağını söyledi. Akın’ın 2019’da Adana'da portakal bahçesinde evlendiği Japon eşi Miho Shimotashiro ise yaptığı veda konuşmasında, “Rıza Adana’da doğdu. Adana’yı çok seviyordu. 2-3 sene sonra buraya taşınıp yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana’da toprak olacak. O, benim için bir baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile yani her şeydi. Ben her şeyimi kaybettim” diye konuştu.

Rıza Akın'ın cenazesi törenin ardından Yüreğir ilçesindeki asri mezarlığa götürülerek toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Rıza AkınAdanaSon Yolculuk
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