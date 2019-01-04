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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS'te, Suriye sınırına zırhlı askeri araç taşıdıktan sonra dönüşe geçen TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS'te, Suriye sınırına zırhlı askeri araç taşıdıktan sonra dönüşe geçen TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

04 Ocak 2019 Cuma 09:24
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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kilis-Gaziantep yolu Elbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, Suriye sınırına zırhlı araç taşıdıktan sonra dönen TIR'a sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 27 FM 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücün yanında ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KilisTrafik KazasıTIROtomobil
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