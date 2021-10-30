Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek

Kdz. Ereğli İlçesi Belen Mahallesi 1 No.lu Sanayi Caddesi No:67/Z43 ve Z44' de kayıtlı, Atatürk Şehirlerarası Otobüs terminalinde bulunan 2 adet Bilet Satış Gişesi ve Ofisinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 8 nolu gişe-ofis ve işyeri 1.600 TL. aylık kira bedeliyle 9 Kasım 2021 günü saat 14.30’da, 9 nolu gişe-ofis ve işyeri 1.600 TL. aylık kira bedeliyle 9 Kasım 2021 günü saat 14.45’te Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından kiraya verilecek.