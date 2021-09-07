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Otobüsten indirmeler devam ediyor

Otogarda PCR testi yaptırmayanlar ve aşısızlar otobüslerden indirilmeye devam ediyor

07 Eylül 2021 Salı 14:46
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Otobüsten indirmeler devam ediyor

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün itibariyle aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı. Otogarın çıkış kapılarında denetimler devam etti. PCR testi veya 2 doz aşısını tamamlamadan otobüse binenler otogar çıkışındaki denetime takıldı. Otobüsten indirilen yolcular ve otobüs firması hakkında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu. Otobüsten indirilen bir kişi "HES kodumu gösterdim bileti verdiler. Kimse bana bir şey sormadı" dedi. Otobüsten indirilen yabancı uyruklu bir başka kişi "Ben turistim, bana bir şey sormadılar" diye konuştu.


 

Yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi. Bu şartları karşılamayanlar yazıhanelerden geri çevrildi. Yine de bir yöntemini bularak, aşı ve PCR testi yaptırmadan, otobüse binenler de vardı. O kişiler de otogarın çıkışında polis denetimine takıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüslerden indirilen yolcular, otobüsle indikleri yokuşu, yürüyerek geri çıkarak kendilerine bilet satan firmalardan para iadesi istedi. Gelen yolcuların bazılarıysa başka firma yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.


 

OTOBÜS FİRMASI KENDİSİNİ BU KİŞİLERİN BİLETLERİ 'BAYAT BİLET' DİYEREK SAVUNDU

Hakkında işlem yapılan bir firma yetkilisi; "Bu biletler genelge çıkmadan önce alınmış fiziki biletler yani biz bunları 'Bayat Bilet' diye adlandırıyoruz. Bileti elinde olan yolcular, perona giderek direkt otobüse biniyor, kontrol edemiyoruz" dedi.


 

"ARAÇLARA 5 KİŞİ ANCA BİNİYOR"

Bir başka otobüs firmasında çalışan Osman Kiriş "Bu uygulama başladığından beri arabalar boş gidiyor. Gelenlere hastaneye gidin deyince geri gelmiyorlar. Araçlara 5 kişi 7 kişi anca biniyor. Çıkışta arama var her yerde arama var araca dahi bindiremezsin" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 07.09.2021 14:54
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi OtogarıPCR TestiAşısızlarOtobüsler
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