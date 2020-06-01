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ÖSYM'nin sınavlarında bor katkılı dezenfektan kullanılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Eti Maden arasında yapılan anlaşmayla, tüm sınavlarda öğrencilerin kişisel hijyeni borlu antibakteriyel el dezenfektanı BOREL ürünleriyle sağlanacak. Bu kapsamda, ÖSYM'ye 34 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı, 6 milyon adet BOREL ıslak mendili teslim edildi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 12:05
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ÖSYM'nin sınavlarında bor katkılı dezenfektan kullanılacak

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine geçilen ve bugüne kadar milyonlarca adet satılan borlu antibakteriyel el dezenfektanı BOREL, şimdi de sınavlarda öğrencileri virüsten koruyacak. Bu doğrultuda Eti Maden ve ÖSYM arasında yapılan ortak çalışmayla sınava girecek olan tüm öğrencilerin kişisel hijyeni BOREL ürünleriyle sağlanacak. BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran'da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran'da yapılacak Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak. BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde yapılacak olan sınavlarda da kullanılması planlanıyor.



ÖĞRENCİLER HEM ELİNİ HEM MASAYI DEZENFEKTE EDECEK

Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak bu pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM'ye 34 bin adet teslim edilirken, okul girişlerinde polis, gözetmen ve öğrencilerin tamamı ellerini dezenfekte edecek. Bunun yanı sıra her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak. Böylelikle hem öğrencilerin kişisel hijyen gereksinimleri giderilecek hem de sınav esnasında kullanılacak olan masaların ve yüzeylerin temizliği sağlanacak. Normal ıslak mendillerin aksine borlu içeriği nedeniyle Kovid-19'a karşı da etkili olan mendillerden ÖSYM’ye 6 milyon adet teslim edilirken, 6 milyon daha ileri bir tarihte teslim edilecek.

Antibakteriyel BOREL ıslak mendilleri şuan yalnızca ÖSYM'nin ihtiyacına göre özel olarak üretilirken, virüse karşı etkili olan ıslak mendilin paket halinde ilerleyen zamanda satışa sunulması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.06.2020 14:50
Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziBor Katkılı Dezenfektan
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