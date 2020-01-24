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Örümcek Ormanları'na yoğun ilgi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, köknar ile ladin ağaçlarını bünyesinde barındıran, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andıran 2 bin 630 dekarlık, Tabiat Koruma Alanı olarak da tescilli Örümcek Ormanları, yerli- yabancı turistlerin, ilgi odağı oluyor.

Örümcek Ormanları'na yoğun ilgi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, köknar ile ladin ağaçlarını bünyesinde barındıran, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andıran 2 bin 630 dekarlık, Tabiat Koruma Alanı olarak da tescilli Örümcek Ormanları, yerli- yabancı turistlerin, ilgi odağı oluyor.

24 Ocak 2020 Cuma 11:47
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Örümcek Ormanları'na yoğun ilgi

GÜMÜŞHANE - İlçede, Yeşilköy köyü sınırları içinde 2 bin 630 dekar alanda bulunan Örümcek Ormanları; sık dokusu, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andırıyor. Özellikle sonbaharda ağaçların ve çeşitli bitkilerin rengarenk görüntüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde bulunan en yüksek ve çaplı köknar ile ladin ağaçlarını da bünyesinde barındıran, 30 yıl önce Tabiat Koruma Alanı olarak tescillenen bölge, tabiat anıtları, benzersiz ve olağanüstü doğal ve kültürel özellikleri ile yerli ve yabancı turistleri de etkiliyor. Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan örümcek ormanlarına, sosyal medya paylaşımlarının ardından ilgi ise her geçen yıl artıyor. Örümcek ormanlarını, geçen yıl yaklaşık 50 bin doğa tutkunu, ziyaret etti. 

'KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ VAR'                      

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Ertuğrul Düzgün, Örümcek Ormanları'nın, çok güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyerek, "Örümcek Ormanları, Gümüşhane ve Giresun yolu üzerinde yaklaşık 1 saatlik bir mesafede, ladin ve gürgen ağaçlarının bulunduğu doğal bir güzelliktir. Bu alan, 1998 itibarıyla Tabiat Koruma Alanı olarak kabul edildi. Bugüne kadar da çeşitli turizm etkinliklerine konu oluyor. Gelen özellikle yabancı turistler, Ortadoğu kökenli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaretleri oluyor. Doğu Karadeniz’in çok fazla görselliği güzelliği var. Ama bu bölgenin kendine has özellikleri var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Örümcek OrmanlarıGümüşhane
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