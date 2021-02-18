Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1558
ALTIN
400.748
DOLAR
6.9690
STERLİN
9.6967
EURO
8.4106
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışmasına Davet
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oruç Reis, Demre'den ayrıldı

Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'nın Demre ilçesine demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve beraberindeki 2 römorkör, demir alıp bölgeden ayrıldı.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:32
6 Okunma
Oruç Reis, Demre'den ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan bakımların ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptı. Çalışmalarını sürdüren Oruç Reis kötü hava koşulları nedeniyle 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına gelerek demir attı. Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden 'Ataman' ve 'Cengizhan' adlı iki römorkör de Çayağzı Limanı'na yanaştı. Akdeniz'de yaşanan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Demre'ye geldiği öğrenilen Oruç Reis ve beraberindeki römorkörler 2 günlük bekleyişin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı. Oruç Reis bölgeden ayrılmadan önce Toros Dağları'na yağan karla birlikte oluşturduğu güzellik ise hayran bıraktı. Birçok kişi uzaktan da olsa Oruç Reis ve iki römorkörü uzaktan izleyip, fotoğraf ve videolarını çekmenin mutluluğunu yaşadı.

DÜNYADAKİ TAM DONANIMLI ARAŞTIRMA GEMİLERİNDEN BİRİ

87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki Oruç Reis sismik araştırma gemisi, brüt 4575 grostonluk ağırlığa sahip. 12 kilometre çapında 2B sismik araştırma, 4x4 kilometre çapında 3B sismik araştırma yapabilen Oruç Reis araştırma gemisi, modern sevk ve araştırma sistemleriyle birlikte, jeofizik sistemler kullanıyor. Deniz tabanını ayrıntılı bir biçimde haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) da mevcut olan Oruç Reis'te alınan verileri inceleyen laboratuvarlar da mevcut. Dünyadaki tam donanımlı araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te ayrıca uluslararası standartlara uygun helikopter pisti de bulunmakta.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizOruç ReisGemiSismikAraştırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
Erdoğan: Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Erdoğan: Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz
Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı
Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
Kar yağdı, balığa talep arttı
Kar yağdı, balığa talep arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz
Trakya’nın Mutlu İnsanlar Kenti: Kırklareli 
Trakya’nın Mutlu İnsanlar Kenti: Kırklareli 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma