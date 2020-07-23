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Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

Türkiye'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:09
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Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyu 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisAkdeniz
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