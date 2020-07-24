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Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:59
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Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor

ANTALYA - Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için önceki gün Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Dün sabah saatlerinde ise Antalya'nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi koyundaki 3 fırkateynin ise dün Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.

GÖREV EMRİ BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve bölgede sondaj çalışması yapacak olan 86 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi, denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma da sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Sismik Araştırma Gemisi Oruç ReisGörevAkdeniz
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