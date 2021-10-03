Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.75
DOLAR
8.8627
STERLİN
12.0123
EURO
10.2888
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak
Final Üniversitesi, öğretim elemanı...
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ormancıları duygulandıran mektup

Alev avcısı ormancıları duygulandıran mektup

03 Ekim 2021 Pazar 17:33
10 Okunma
Ormancıları duygulandıran mektup

İZMİR (DHA)

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangında görevliler için, gül demetiyle birlikte 'Bir Vatandaş' imzasıyla bırakılan isimsiz mektup, ormancıları duygulandırdı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin. İnşallah yaptıklarınızın karşılığını cennet olarak alırsınız" ifadelerine yer verildi.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, 29 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekiplerinin dönüşümlü olarak dinlendiği alana, kimliği belirsiz kişi tarafından, bir mektupla gül demeti bırakıldı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim. Köyümüzde oturan bir kişi olarak bu yaz çıkan yangınlardaki başarılı mücadelelerinizi gözümüz yaşlı olarak izledik. Özellikle akşamki yangında bütün doğal şartların olumsuz olduğu bir ortamda göstermiş olduğunuz üstün başarı bizi çok duygulandırdı. Sizleri tebrik ediyor ve şu duayı ediyorum, 'Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadeleri bulunuyor.

'MEKTUPTAN ÇOK ETKİLENDİK'

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, Ege ve Akdeniz'de bu yaz çıkan ve binlerce dönüm ormanın yok olduğu yangınlarda ormancıların üstlendiği görevin önemini belirterek, "Cansiparane şekilde mücadelemizi yaptıktan sonra bizi duygulandıran bir an oldu. Ekibimiz istirahat için geldiği alanda bir mektup bulmuş. Masanın üzerine bir gül demetiyle mektup konulmuş. Yaşamış olduğu duygu yoğunluğunu mektubuna aktarmış. Bu mektuptan biz de çok etkilendik. Yapmış olduğumuz çalışmaların, vatandaşlar tarafından görülmesi bizi mutlu ediyor. Biz 7-24 cansiparane şekilde yangınla mücadele ederek görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrmancılarAlev Avcıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avlan Gölü'nde, hayvanlar otluyor
Avlan Gölü'nde, hayvanlar otluyor
MHP’lilerin midibüsü devrildi
MHP’lilerin midibüsü devrildi
Göbeklitepe’de balon uçuşlarına ilgi
Göbeklitepe’de balon uçuşlarına ilgi
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
Kuru yük gemisi, balık çiftliğine çarptı
Kuru yük gemisi, balık çiftliğine çarptı
FETÖ'ye ceza yağdı
FETÖ'ye ceza yağdı
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma