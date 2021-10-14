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Orman yangınlarıyla mücadelede ‘Otonom Sistemi’

14 Ekim 2021 Perşembe 12:15
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Orman yangınlarıyla mücadelede ‘Otonom Sistemi’

ANKARA - Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, “Orman yangınlarıyla mücadelede İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) tespit ettiği görüntüleri hiç insan müdahalesi olmadan sistem üzerinden İHA’lara aktarıp, onların kendiliğinden yangın noktasına hareket edip oraya müdahale etmesini sağlamak bizim nihai hedefimiz. Bahsettiğimiz ‘otonom sistemi’ni sağladığımız da orman yangınlarıyla mücadelede arada geçen 1-2 dakikalık süreleri de ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

OGM Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl Türkiye ve diğer ülkelerde çıkan orman yangınlarını tüm boyutlarıyla ele almak için düzenlenen 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu. Karacabey, çalıştayda orman yangınları öncesinde, orman yangınları sırasında ve orman yangınları sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili toplamda 9 tane grup oluşturulduğunu söyledi. Gelişen teknoloji ve günümüz iklim değişikliği şartlarının olumsuz etkilerini bir arada değerlendirerek, herkesi bütün vatandaşların fikirlerini almak istediklerini belirten Karacabey, “Orman Genel Müdürlüğü 182 yıllık tecrübeye sahip. Çok şey bildiğimizi biliyoruz ancak tabii ki her şeyi bildiğimizi ve her şeyin en iyisini yaptığımızı iddia etmemiz doğru olmaz. Bu konuyla ilgili ‘bütün dünyada neler yapılıyor, daha neler yapılabilir’ konusunda fikri olan bütün vatandaşlarımızın akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerden teknolojiyi yakından takip eden bilim insanlarına varıncaya kadar ve ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da bu 2021 yılında yaşadığımız yangınlar sırasında sağladıkları desteklerden dolayı onlarında mutlaka bize söyleyecekleri önemli katkılar, fikirler olacağına inanıyoruz. O fikirlerini almak ve yangınlarla mücadeleyi daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebilmek adına bu çalıştayı düzenledik. Faydalı sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.
 

‘1-2 DAKİKALIK SÜRELERİ DE ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ’

Karacabey, Türkiye’nin orman yangınlarında Amerika’dan sonra ikinci olarak İnsansız Hava Araçları’nı kullanan ülke olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Hava araçlarını daha çok orman yangınlarını gözetlemede, orman yangınlarını yönetmede kullanıyoruz. İlk defa bu yıl 1 adet insansız helikopteri de orman yangınlarıyla mücadelede kullandık. Tabii ki ilk olması hasebiyle bu araçlardan nasıl daha fazla fayda ederiz konusunda hala çalışıyoruz. Bu konuda helikopterlerle ilgilenen kişilere de geliştirmelerini ve onlardan beklentilerimizi de ifade ettik. Bir sonraki hedefimiz bu. İHA’nın tespit ettiği görüntüleri hiç insan müdahalesi olmadan sistem üzerinden İnsansız Hava Araçları’na aktarıp, onların kendiliğinden yangın noktasına hareket edip oraya müdahale etmesini sağlamak bizim nihai hedefimiz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu yapmakta ki düşüncemizin esas maksadı şu; bildiğiniz gibi yangına erke müdahale son derece önemli. Bizler şu anda orman yangınlarına 12 dakikada ilk müdahaleyi yapan Akdeniz İklim Kuşağı’nda en hızlı müdahale eden ülke durumundayız. Aslında bizim orman yangınlarındaki başarımızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Ne kadar erken müdahale ederseniz, o kadar yangının büyümeden, yayılmadan müdahale etmiş ve daha başarılı olmuş oluyorsunuz. Şu anda haber almak sisteminiz yangın gözetleme kulelerimiz. İHA’lar ve kulelerimizde bulunan kameralar, biz bunlardan aldığımız görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarıyoruz. Oradaki görevli arkadaşlarımız ekiplerimiz olay yerine doğru çıkarıyor. Bahsettiğimiz ‘otonom sistemi’ni sağladığımız da orman yangınlarıyla mücadelede arada geçen 1-2 dakikalık süreleri de ortadan kaldırmış olacağız. Orman yangının da 2 dakika çok önemli bir süredir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman YangınlarıOtonom Sistemi
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