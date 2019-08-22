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Orhaneli'ndeki yangınla ilgili kundaklama şüphesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangında zarar gören 145 hektarlık ormanlık alan, önümüzdeki Şubat ayında ağaçlandırılacak. Sabotaj iddialarının da gündeme geldiği yangınla ilgili olarak Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, ''Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması kundaklanma şüphesini kuvvetlendiriyor. Failleri, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor'' dedi.

Orhaneli'ndeki yangınla ilgili kundaklama şüphesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos 2019 tarihinde çıkan yangında zarar gören 145 hektarlık ormanlık alan, önümüzdeki Şubat ayında ağaçlandırılacak. Sabotaj iddialarının da gündeme geldiği yangınla ilgili olarak Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, ''Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması kundaklanma şüphesini kuvvetlendiriyor. Failleri, kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor'' dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:55
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Orhaneli'ndeki yangınla ilgili kundaklama şüphesi

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde 5 Ağustos 2019 tarihinde çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüştü. 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yanan arazinin kısa süre içinde projelendirilerek ağaçlandırılacağını ve olayın faillerinin aradığının altını çizdi. Konuya ilişkin konuşan Akın, ''Orhaneli Çivili bölgesinde çıkan yangının ihbarı 5 Ağustos saat 08.38'de geldi. Ekiplerimiz yangın mahalline 15 dakikada ulaşarak müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangın 7 noktada başladığı için sabotaj olduğu yönünde şüphelerimiz var. Farklı noktalarda, 500 metre, 1 kilometre aralıklarla başladığı için rüzgarın etkisi ile büyüdü. 145 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini tespit ettik. İşletmemiz yoğun bir şekilde arazideki yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve temizlenmesi için çalışıyor. Aralık ayında da ağaçlandırılması için proje çalışmalarına başladık. Önümüzdeki şubat ayında 145 hektarlık alanın her metrekaresini ağaçlandırarak burayı doğaya kazandıracağız. Her yanık sahada olduğu gibi burayı da 15 yıl boyunca hem bakımların yapılması yönünde hem de fidanların sağlığını takip edeceğiz" dedi. 

Orman yangınının 7 farklı noktada çıkmış olmasına ilişkin konuşan Akın, ''Yangının 7 farklı noktada başlamış olması, kundaklanmış olacağı şüphelerini kuvvetlendiriyor. Tabiî ki konunun araştırılması adlî makamlar ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyor. Bu şüphelerin giderilmesi yönünden savcımız gerekli tahkikatı yapıyor. Failler bulunduğu zaman yangında meydana gelen kurumumuzun zararını tanzim anlamında gerekli kanunî işlem başlatılacaktır. Doğaya uygun işletmecilik dediğimiz anlayışla burayı yeniden aynı türlerle ağaçlandıracağız. Bu ağaçlandırma çalışmasında yangına dayanıklı türleri ana yol kenarına dikeceğiz. Projemizde yanması zor türlere de sayı olarak geniş bir yer vereceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrhaneliYangınKundaklama
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