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Ordu’da kar insan boyunu geçti

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:23
Ordu’da kar insan boyunu geçti

ORDU - Ordu’da etkili olan kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Akkuş ilçesinde bir vatandaş insan boyunu geçen karın içerisine girerek boy verdi. Sadece elleri gözüken vatandaşın o fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.



BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi. Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.

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Kar Insan Boyunu GeçtiOrdu
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