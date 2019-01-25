Operasyonlar peş peşe geldi

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2009 yılında gerçekleştirilen Polis Koleji Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruları alıp, Polis Koleji'ne yerleştikleri belirlenen 50 şüpheli hakkında, Ankara dahil 21 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü kaydedildi.



KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI



Yine 2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlendiği bildirildi. Örgüt üyelerinden sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 20 şüpheli hakkında, Ankara dahil 11 ilde gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü bildirildi. ANKARA, (DHA)

ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: SÖZDE 'SEYHAN BÜYÜK BÖLGE EYALET İMAMI' YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de olduğu belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.