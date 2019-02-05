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Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

​​​​​​Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 askeri personel gözaltına alındı. Diğer yandan Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

​​​​​​Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 askeri personel gözaltına alındı. Diğer yandan Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

05 Şubat 2019 Salı 09:34
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Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün TSK içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Daire Başkanlığı ekipleri, bugün Bursa merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, hala görevde olan 6 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa'ya getirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

KONYA MERKEZLİ 28 İLDE 'MAHREM İMAM' OPERASYONU: 50 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 28 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonMİTTSKKonyaBursa
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