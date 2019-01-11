Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ SORUŞTURMASI: 50 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

TSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Özden ATİK - İstanbul DHA

ADANA MERKEZLİ 20 İLDE FETÖ OPERASYONU: 52 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PYD'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Adana merkezli 20 ilde evlere baskın yapan ekipler, örgütün askeri mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan konuşarak iletişime geçtiği öne sürülen aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf, 52 askeri gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği öğrenildi.