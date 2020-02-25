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Operasyonlar peş peşe geldi!

Konya merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

25 Şubat 2020 Salı 10:38
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Operasyonlar peş peşe geldi!

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 20’si Bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı.  

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi. Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.

BYLOCK OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenenlerin de olduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörOperasyonTSK
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