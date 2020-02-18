Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Liseli Didem'den 9 gündür haber yok
Liseli Didem'den 9 gündür haber...
Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
Sahte para ile araç satın...
Veliler gelişim seminerinde bir araya geldi
Veliler gelişim seminerinde bir araya...
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri, İsa için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Operasyonlar peş peşe geldi!

18 Şubat 2020 Salı 11:00
0 Okunma
Operasyonlar peş peşe geldi!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı bünyesindeki mahrem yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı. Adana merkezli 11 ilde de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.  

İZMİR MERKEZLİ 43 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ/PDY OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı.  Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA OPERASYON: 43 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i Yarbay, 3'ü Teğmen aktif görevli olmak üzere 8;  (16 Aktif, 6 İhraç, 9 Emekli, 3 İstifa, 1 Naklen Tayin (Sağlık Bakanlığı), 35 Astsubay toplam  43 asker şahıs hakkında, Ankara merkezli 15 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 24 şüpheli yakalandı.
 

ANKARA MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı bünyesindeki mahrem yapılanmasına yönelik 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün Adalet Bakanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 71 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Şüpheliler arasında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 33 aktif çalışanın yer aldığı kaydedildi. ANKARA, (DHA)
 

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 27 GÖZALTI KARARI
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.  

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.  Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

FETÖ'NÜN 'ADALET YAPILANMASI' SORUŞTURMASINDA 50 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruştuma kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 50'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, 37'si mahrem sorumlu, 34'ü de bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 50'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. ANKARA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖOperasyonTerörFETÖPDY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı
DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği
Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği
Sözde ‘Oslo görüşmeleri’ parça parça birleştirilmiş
Sözde ‘Oslo görüşmeleri’ parça parça birleştirilmiş
TABURCU EDİLDİ
TABURCU EDİLDİ
Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır
Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır
'Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü'
'Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü'
İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi
İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi
MİT'e kumpas girişimi iddianamesi tamamlandı
MİT'e kumpas girişimi iddianamesi tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim