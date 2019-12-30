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Operasyonlar peş peşe geld

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar peş peşe geld

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:06
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Operasyonlar peş peşe geld

Öte yandan Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Adana'da ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 

BATMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Arif ARSLAN/BATMA, (DHA)

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: 33 GÖZALTI

Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30'u Irak, 2'si Suriye ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

KAYSERİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ DEAŞ'A OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Kayseri'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.  Yakalanarak kelepçelenen şüphelilerin evinde arama yapıldı. Şüpheliler sorgu öncesi Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Ç Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerörOperasyonJandarmaPolisJÖH
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