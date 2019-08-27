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Oltu'da sel gitti, izi kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, büyük zarara yol açtı. Alatarla Mahallesi'nde köprü yıkan sağanak, araçları sürükledi. Mahalledeki zararın büyüklüğü gün ışığıyla ortaya çıktı.

Oltu'da sel gitti, izi kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, büyük zarara yol açtı. Alatarla Mahallesi'nde köprü yıkan sağanak, araçları sürükledi. Mahalledeki zararın büyüklüğü gün ışığıyla ortaya çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:31
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Oltu'da sel gitti, izi kaldı

ERZURUMOltu ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde dün saat 17.00'de başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede sele dönüştü. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları, ilçe merkezindeki caddeleri taş ve çalılarla doldurdu. Cadde ve sokakları tahrip eden yağmur, Halitpaşa Mahallesi'nde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Evlerinu su basan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatine kadar temizlikle uğraştı. Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, sağnak yağmur sonrası sokakların tahrip olduğunu, çözüm bulunmasını istedi. Yağmurun etkisini kaybetmesinden sonra Oltu İlçe Belediyesi temizlik çalışmalarını başlattı.

ALATARLA KÖYÜNDE ZARAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Oltu ve çevresinde etkili olan sağanak en büyük zararı Alatarla Mahallesi'ne verdi. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki mahallede, köprü yıkıldı. Sel suları Ali Kartal'a ait traktör ile Abdulkadir Zengin'e ait minibüsü sürükleyerek, götürdü. Elektrik kesintisi de yaşanılan mahallede selin yol açtığı zarar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Tüm sokakları çamurla kaplanan mahallede, suların sürüklediği traktör ve minibüs enkaz halinde bulundu. Mahalle sakinleri, hasar tespiti yapılmasını istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OltuErzurumSel
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