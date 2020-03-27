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Öğretmen ve avukat çiftten 3D yazıcıyla siper maske üretimi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bilgisayar öğretmeni Sinem Dündar, avukat eşi ile birlikte 3 boyutlu yazıcıda siper maskeler üretip, devlet hastanesine teslim etti.

27 Mart 2020 Cuma 14:07
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Öğretmen ve avukat çiftten 3D yazıcıyla siper maske üretimi

AFYONKARAHİSAR - ​Çay Atatürk Ortaokulu'nda bilgisayar öğretmeni olan, 2 çocuk annesi Sinem Dündar, koronavirüs salgınıyla mücadele için canlarını hiçe sayarak, gece gündüz çalışan sağlıkçılara destek için avukat eşi Serdar Dündar ile 'koruyucu yüz siperi' adı verilen maskeden üretmeye başladı. Dündar çifti, 3 boyutlu yazıcıda ürettikleri 10 maskeyi Çay Devlet Hastanesi yönetimine teslim etti.

Sinem Dündar, sosyal medyada başlatılan '3 Boyut Destek' adlı kolektif üretim hareketinin Afyonkarahisar temsilcisi olduğunu belirterek, "Okulumuza yazıcı almıştık. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlara maske yapma kararı alındı. Okullar kapanınca evimin bir odasını bu işe ayırdım. Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Osman Onur Akman'dan yazıcılarını emanet olarak istedim. 2 yazıcıyla eşimle gece gündüz siper maske üretimine başladık" dedi.

Tek maskenin ortalama 3 saatte yapıldığını söyleyen Sinem Dündar, "2 günde 10 maske yaptık ve Çay Devlet Hastanesi'ne teslim ettik. İmalatımız sürüyor. Talep üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz vereceğiz. Siper maske 'yüz kalkanı' olarak da isimlendirilir. Hastanede hasta ile sağlık personeli arasında bir paravan oluyor. Bu kesinlikle medikal ürün değil. Sadece koruyucu bir engel olarak kullanılır" diye konuştu.

DHA

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Sinem Dündar3D Yazıcıyla Siper Maske üretimi
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