Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı

DENİZLİ - Kaza, saat 09.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Caddesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı servis minibüsüne, sağ taraftaki ara yoldan ana yola çıkan Adil Kabaca yönetimindeki 20 ABF 376 plakalı cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsüyle 10 öğrenci yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



YARALI SAYISI 14 OLDU



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle cipin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e çıktı. Yaralılardan 2'sinin sürücü, 10'nun öğrenci, 1'inin öğretmen ve 1'inin veli olduğu belirtildi.