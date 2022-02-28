Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.952,48
ALTIN
845,55
DOLAR
13,80
STERLİN
18,55
EURO
15,50
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OGM’den komşu ülkelere 1 milyon fidan desteği

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:02
OGM’den komşu ülkelere 1 milyon fidan desteği

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2008 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlara, askeri birliklere, eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 214 milyon adet, yurt dışında ise başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere Azerbaycan, İran, Irak, Arnavutluk, Malta ve Özbekistan gibi pek çok komşu ülkeye 1 milyona yakın bedelsiz fidan dağıttı.

OGM’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 183 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, OGM’nin yurt içi ve yurt dışında bedelsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edilerek, “Son 20 yıldır her yıl 350 milyon fidan üretiyoruz. Bunun bir bölümünü bedelsiz olarak ülke içinde ve yurt dışında dağıtıyoruz. OGM olarak, 2008 yılından bu yana belediyeler, muhtarlıklar, okullar, üniversiteler, askeri birlikler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar için 214 milyon adede yakın fidan ürettik” denildi.
 

ÖZBEKİSTAN’A 50 BİN FİDAN

Yurt dışın da fidan desteği veren OGM, 2010 yılından bu yana başta yavru vatan olmak üzere Azerbaycan, İran, Irak, Arnavutluk, Malta, Özbekistan Bosna Hersek, Kazakistan ve Suriye’ye 900 binden fazla fidan dağıtımı yaptı. Suriye’de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi olan Azez, Soran, Aktarin ve Çobanbey’e gönderilen fidanların dikimini de OGM personeli tarafından yapıldı. 2021 yılında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a 10 bin adet fidan gönderen OGM, yine geçtiğimiz yıl Irak’taki kamu kurum ve kuruluşlara 17 bin adet fidan desteği verdi. Özbekistan Taşkent’in çevresinin yenilenmesi, peyzaj ve rekreasyon projelerinde kullanılmak üzere 50 bin, Kazakistan’a ise 10 bin fidan veren OGM, son 6 yılda yavru vatanı yeşillendirmek için ise KKTC’ye 800 bine yakın fidan gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
1 Milyon Fidan DesteğiOGM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de
Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette
Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
'Al Shamal' gemisi, Katar Donanması'na teslim edildi
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
"Hak ve özgürlüklerde Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz"
"Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik"
"Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik"
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi’ne can suyu verildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma