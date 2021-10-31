Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

ADANA (DHA)

Adana'da, 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan polis memuru, 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Kaçmak isterken 3 meslektaşını yaralayan polis memuru ile beraberindeki eşi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru yönetimindeki otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru, uygulama noktasından bir polis memuruna çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği ödüllü polis memuru, Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından beraberindeki eşi, gözaltına alınmak istendi. Ancak ödüllü polis memuru, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Güçlükle etkisiz hale getirilirken arbede sırasında bir polisin sağ el parmağı kırıldı, diğer bir polis memuru ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Yaralanan 3 polis memuru ise götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Durumları iyi olan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli ödüllü polis memuru ile eşi sorguya alındı. Polis ile eşi ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.