Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
550.08
DOLAR
9.59
STERLİN
13.18
EURO
11.16
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri satılacak
Çerkezköy’de 71 m² işyeri...
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi...
MSÜ 55 akademik personel alacak
MSÜ 55 akademik personel...
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

Ödüllü polis, Adana’da 25 kilo 'eroin' ile yakalandı!

31 Ekim 2021 Pazar 10:52
16 Okunma
Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

ADANA (DHA) 

Adana'da, 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan polis memuru, 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Kaçmak isterken 3 meslektaşını yaralayan polis memuru ile beraberindeki eşi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru yönetimindeki otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru, uygulama noktasından bir polis memuruna çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği ödüllü polis memuru, Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı. Hasarlı kazanın ardından beraberindeki eşi, gözaltına alınmak istendi. Ancak ödüllü polis memuru, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Güçlükle etkisiz hale getirilirken arbede sırasında bir polisin sağ el parmağı kırıldı, diğer bir polis memuru ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Yaralanan 3 polis memuru ise götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Durumları iyi olan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli ödüllü polis memuru ile eşi sorguya alındı. Polis ile eşi ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ödüllü Polis25 Kilo EroinAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da midibüs takla attı
Antalya'da midibüs takla attı
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Bingöl’de satılık arsa ve bina
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
Otogar bilet gişeleri kiraya verilecek
COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ
COVID-19’A KARŞI SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU FARKINDALIK FESTİVALİ
Ihlara Vadisi’nde Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
Ihlara Vadisi’nde Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma