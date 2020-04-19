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O isimler tahliye edilmeyecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesinin ardından tahliye edildiği ya da edileceği yönünde paylaşımlar yapılan Ceren Özdemir, Ceren Damar Şenel ve Emine Bulut'un katil zanlılarının suçlarının bu düzenleme kapsamında olmadığı, hüküm giymeleri halinde düzenlemeden yararlanamayacakları belirtildi.

19 Nisan 2020 Pazar 18:04
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O isimler tahliye edilmeyecek

İnfaz düzenlemesini içeren yasanın yürürlüğü girmesinin ardından bu düzenlemeden yaralanan hükümlülerin tahliyesi geçen hafta tamamlandı. Ancak sosyal medya ve bazı gazete ile internet sitelerinde, işledikleri suçlar düzenleme kapsamında olmamasına rağmen birçok hükümlünün de tahliye edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, Ankara'da Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet, Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan, Rize'de Gamze Pala'yı öldüren Savaş Dalankıçar'ın suçlarının bu düzenleme kapsamında olmadığı, hüküm giymeleri halinde düzenlemeden yararlanamayacakları belirtildi. Ayrıca yüzüne kezzap attığı Berfin Özek'in yaralanmasının faili olan Ozan Çeltik'in de düzenlemeden yararlandığı iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

'MEYMET AYDIN'IN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİASI TRAJİKOMİK'

Bakanlık kaynakları yine kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen firari Mehmet Aydın'ın da tahliye edildiği yönünde paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, "Adı geçen kamuoyunda 'Çiftlik Bank' davası olarak bilinen yargılamadan firari olup ceza infaz kurumlarında bulunmamıştır. Yargılaması bile yapılmayan bir kişinin tahliye edildiği yönündeki paylaşımlar trajikomik" açıklamasında bulundu.

EMRAH SERBES'E 'COVID-19' İZNİ

'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan' 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan senarist Emrah Serbes’in ise 'Covid-19' izni kapsamında izne çıkarıldığı, izin sonrası kalan cezasının infazı için tekrar ceza infaz kurumuna döneceği belirtildi.

ALAATTİN ÇAKICI, YASA KAPSAMINDA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ankara'daki Sincan Kapalı Cezaevi'nde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan hükümlü olan Alaattin Çakıcı'nın da denetimli serbestliğe ayrılma tarihi 19 Ekim 2020 olması nedeniyle infaz düzenlemesini içeren 7242 sayılı kanun kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Soma faciası failleri Ramazan Doğru ve Ertan Ersoy'un, 18 yıl 9 ay hapis cezası alarak hükümözlü oldukları, yasadan yararlanıp, yararlanamayacaklarının kararın kesinleşmesinin ardından yargı tarafından belirleneceği, Çorlu tren kazası faillerinin de yargılamalarının tutuksuz devam ettiği, cezaevinde hükümlü ve tutuklu olmadıkları belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMKanunInfasAfYasaTahliyeMahkum
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