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Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:44
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Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı

ANTALYA - Dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan 'Aziz Nikolaos', mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde anıldı. Her yıl ölüm yıl dönümü olarak bilinen 6 Aralık'ta ayinle anılan Aziz Nikolaos bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle gecikmeli olarak anıldı. Fener Rum Patrikhanesi, Yunanistan, Antalya ve Alanya'dan gelen din adamları eşliğinde gerçekleştirilen ayine çok sayıda Ortodoks Hristiyan katıldı.

Ortodoks Hristiyanların önde gelen azizlerinden olan 'Aziz Nikolaos', diğer adıyla 'Noel Baba' mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde ayinle anıldı. Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı'nın yönettiği ayine Fener Rum Patrikhanesi, Yunanistan, Antalya ve Alanya'dan gelen 15 din adamı ve yaklaşık bin kişi katıldı. Müzeye gelen turist gruplarının da katılması ile sayı zaman zaman 2 bini buldu. Ayinin bitimine doğru müzeye gelen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ayini yöneten din adamı Hıristomas Kalaycı ile sohbet etti. Kalaycı geçmişte ve günümüzde kendilerine gösterdiği hoşgörü ve yardımlar için Günay'a teşekkür etti. Ayinde din adamları Aziz Nikolaos, dünya barışı, dostluk, kardeşlik, savaşların sona ermesi, insanlığın mutluluğu için dua etti. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ikram edildi.

Hıristomas Kalaycı, ayin sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Bugün yine Aziz Nikolaos'un huzurundayız. Bu kutsal mekanda hiçbir engele takılmadan yaptığımız duaların Azize ulaştığına inanıyoruz. Aziz Nikolaos'un giydiği giysilerin yüce tanrı huzurunda olduğunu inanıyor, yüce tanrının onun ve insanlık için yaptığımız duaları kabul edeceğine inanıyoruz. Geçen aralıktan bu yana bu kutsal mekanı 4 kez ziyaret ettik. Pandemi nedeniyle aralık ayında onu anamadık. Azizimiz bunu biliyor. Her şeye rağmen bugün onun huzurunda yüce tanrıya yakınız. Belki bazı şeylerin olması gerekiyordu. Umuyorum insanlar yaşadığımız koronavirüs salgınından ders almıştır. Birçoğumuz yakınlarımızı kaybettik. Birçoğumuz kötü günler geçirdi. Ama bugün yüce tanrıya dua ediyoruz. Bu dualarımızı yerler, gökler duyuyor. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradan dönerken bu kutsal duyguları beraberinizde götürün. Biraz susalım. Artık biraz da gözlerimiz konuşsun. Gözlerimiz her şeyi anlatsın. Böylece hayal ettiklerimiz gerçeğe dönüşsün. Burada bize dua etme izni veren Ankara'daki devlet yetkililerimize, ayin için izin veren Kültür ve Turizm Bakanımıza, ayin izni için bize yardımcı olan eski Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay'a, bu kutsal mekanda bize her türlü kolaylığı hazırlayan Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'e teşekkür ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Noel BabaDemreAnmaAziz Nikolaos
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