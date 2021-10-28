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NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 

28 Ekim 2021 Perşembe 13:49
14 Okunma
NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 

Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni ve Yeni Çağrı Gazetesi Köşe Yazarı Nihat İlikcioğlu'nun  İNSTAGRAM HESABI 27.10.2021 Tarih ve saat 21.55' de ÇALINMIŞTIR


İNSTAGRAM' DAN GELEN MESAJLARA, PARA , KREDİ KARTI BİLGİLERİ İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİNİZ, İNANMAYINIZ 
https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/ LİNKİNİ TIKLAYARAK HESABI ŞİKAYET EDİNİZ! ki hesap kapatılarak rahatsız edilmeyesiniz 

Önce Vatan Gazetesi'nde yayınlanan DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler }
EDEBİYAT YELPAZESİ { Yazılar }
KISA KISA ÖZEL SÖZLER
KİTAP TANITIMI köşelerinden her daim olduğu gibi ücretsiz faydalanmanız için Nihat İlikcioğlu'nun YENİ  İNSTAGRAM  hesabı www.instagram.com/nihat_ilikcioglu_/ linkine tıklayarak ve 0 532 764 44 48 numaralı telefondan Nihat İlikcioğlu'na ulaşabilirsiniz... 

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NİHAT İLİKCİOĞLU İNSTAGRAM HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE
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