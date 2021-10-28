NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 

Önce Vatan Gazetesi Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni ve Yeni Çağrı Gazetesi Köşe Yazarı Nihat İlikcioğlu'nun İNSTAGRAM HESABI 27.10.2021 Tarih ve saat 21.55' de ÇALINMIŞTIR
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Önce Vatan Gazetesi'nde yayınlanan DUYGULARIN ADRESİ { Şiirler }
EDEBİYAT YELPAZESİ { Yazılar }
KISA KISA ÖZEL SÖZLER
KİTAP TANITIMI köşelerinden her daim olduğu gibi ücretsiz faydalanmanız için Nihat İlikcioğlu'nun YENİ İNSTAGRAM hesabı www.instagram.com/nihat_