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Nextant 400XTI jet uçağı VIP uçuş operasyonlarına hazır

17 Eylül 2021 Cuma 15:10
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Nextant 400XTI jet uçağı VIP uçuş operasyonlarına hazır

İSTANBUL - Amerika’dan ithal edilen Türkiye’nin ilk NEXTANT 400XTI model, 2014 yapım yıllı TC-DZM kuyruk kodlu light jeti bu hafta İstanbul’dan uçuş operasyonlarına başlayacak. Yılda 1000 saat üzerinde uçuş gerçekleştirmesi planlanan NEXTANT 400XTI ile Türkiye’de fiyat/performans açısından kısa mesafeli uçuşlarda rekabet oluşacağı düşünülüyor. Türkiye’deki uçaklara göre daha genç olan iş jetinin, işletim maliyetlerinin düşük olması yönünden de sektörde rekabet ortamı yaratması bekleniyor

VIP yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek olan Türkiye’nin ilk NEXTANT uçağı özel bir havacılık şirketi tarafından Amerika’dan ithal edildi.

“REKABETE YEPYENİ BİR BOYUT KATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Jet Partner Havacılık Uluslararası Uçuş Departmanı Satış & Operasyon Müdürü Burcu Doğantekin NEXTANT ithalatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğantekin, “Biz sektörün öncülerinden biri olarak, vizyoner tutumumuzu en doğru şekilde ifade edeceğini öngördüğümüz NEXTANT hamlemiz ile rekabete yepyeni bir boyut katmayı hedefliyoruz. 15 yıldır VIP uçuş hizmetleri, jet a1 yakıt satışı gibi partnerlerimize sunduğumuz hizmetler ile adımızdan sıkça söz ettirdik. Uzun yıllara dayanan tecrübemizi, CEO’muz, aynı zamanda özel jet kaptanı Mahmut Gürel sayesinde kendi uçağımızı alma alanında da gösterdik. Yılda 1000 saat üzerinde uçuş gerçekleştirmesi planlanan uçağımız ile Türkiye’de fiyat/performans açısından kısa mesafeli uçuşlarda piyasada rekabet oluşmasını bekliyoruz. Bu uçağın yapım yılı bakımından Türkiye’deki uçaklara göre daha genç olması ve işletim maliyetlerinin düşük olması açısından da rakiplerinden sıyrılacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nextant 400XTI Jet UçağıVIP Uçuş Operasyonları
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